Mosca, la folla in fila per i funerali di Alexei Navalny – Il video

Intanto non si trova un carro funebre per portare la salma in chiesa

In un video pubblicato dal sito bielorusso d’opposizione Nexta una folla di persone è in attesa a Mosca davanti alla chiesa dell’Icona della Madre di Dio dove si terranno alle 12 ora locale i funerali di Alexei Navalny. Intanto la sua portavoce Kira Yarmysh ha affermato che continuano ad incontrare difficoltà nell’organizzare la cerimonia e a trovare un carro funebre per portare la salma in chiesa. Il funerale si terrà alle 14 ora locale.

