Sandra Milo, la figlia: «Mamma meritava un ricordo a Sanremo o per i 70 anni della Rai»

Sandra Milo avrebbe meritato «un omaggio sul palco di Sanremo e nel programma sui 70 anni della tv condotto da Massimo Giletti», andato in onda su Rai 1. Parole amare quelle di Azzurra de Lollis, figlia della celebre attrice scomparsa di recente, nei commenti in un nuovo post sull’account ufficiale Instagram della madre, rispondendo a un utente che sottolineava come l’interprete di Otto e mezzo non venga abbastanza ricordata. «Evidentemente le sono sfuggiti i miei toni polemici nei confronti di chi non l’ha ricordato sul palco di Sanremo o per i settant’anni della Rai – risponde Azzurra De Lollis in un post dedicato al mesiversario della scomparsa, con uno degli ultimi scatti fatti a sua mamma -. Per fortuna nella cerimonia di consegna dei premi Cesar all’Olimpia di Parigi l’hanno omaggiata come meritava. I francesi sono più ossequiosi di noi verso chi era meritevole».

