Muschio Selvaggio, Mr. Marra: «Fedez ha un carattere particolare, ma lui e Chiara non sono dei mostri»

«La questione con Chiara, che piaccia o meno, è una questione personale. Di certo per Federico è un periodo difficile, a prescindere dagli ultimi fatti di cronaca. Non sono due mostri, ma due genitori che amano enormemente i loro figli». A parlare è Mr. Marra, pseudonimo di Davide Marra, podcaster e cantante che lo scorso maggio ha sostituito Luis Sal alla co-conduzione di Muschio Selvaggio insieme a Fedez, dopo la lite tra i due che è lontana dal risolversi. Proprio negli ultimi giorni, un giudice ha stabilito in via cautelare di congelare le quote di Fedez in attesa della decisione finale. «Sal l’ho sentito mesi fa, quando ho iniziato, e mi è sembrato giusto visto che personalmente rispetto il lavoro degli altri», ha detto Marra a MowMag, «non ci siamo più sentiti per ovvi motivi. Subentrare a lui è stata una sfida gigantesca: ho dovuto sostituire un influencer amato, seguito e inoltre io avevo aspramente criticato la conduzione di Muschio Selvaggio. Quindi subentrare a una conduzione che tu hai ferocemente criticato non è stato facile, perché il pubblico è lì pronto ad attaccarti». E non si nasconde certo dietro l’umiltà: «sapevo che ce l’avrei fatta, perché consapevole di essere il migliore nel mio lavoro. La cosa che ho voluto fare nel rispetto del progetto di Federico e Luis è stata dargli un taglio completamente diverso».

Il rapporto con Fedez

Nell’intervista, Mr. Marra ha anche parlato del suo rapporto con Fedez, in un momento non facile per il rapper e per la sua famiglia. «Fedez, non lo nascondo, ha un carattere un po’ particolare. È un impulsivo, una persona di cuore, ma che reagisce “di pancia”. Spesso non sono d’accordo con quello che dice e fa», ha ammesso Marra, parlando poi delle numerose liti del collega con i suoi amici, «mi pare anche abbastanza imbecille pensare che litighi davvero sempre con tutti. Semplicemente i suoi sono rapporti sovraesposti e quindi tutto viene sempre ingigantito. E poi è difficilissimo litigare con me. Nei miei confronti si è comportato sempre in maniera impeccabile, non è mai stato arrogante e sempre molto umile. E se dovessimo litigare non sarà la fine del mondo. Tutti cambiamo e di conseguenza muta il mondo intorno a noi». Un pensiero poi anche per la situazione familiare di Fedez: «Per quello che ho visto io, l’amore verso i loro figli è davvero sconfinato. Mi disgustano quelli che in questo periodo hanno insinuato che li stessero usando per distogliere l’attenzione. Sarà anche vero che vogliono ripararsi da questa shitstorm e io stesso ad esempio non condivido l’esposizione eccessiva, ma davvero sono due genitori amorevoli. La questione con Chiara è una questione personale, di certo per Federico è un periodo difficile».

