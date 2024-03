L’ipotesi suicidio per Thomas Kingston: «Morto per una ferita alla testa. Trovata una pistola accanto al corpo».

Il corpo del marito di Lady Gabriella Windsor è stato trovato senza vita domenica scorsa. Per gli inquirenti non ci sarebbero persone coinvolte nei fatti

«Una catastrofica ferita alla testa». Sarebbe questa, secondo le prime indagini, la presunta causa della morte di Thomas Kingston. Il marito di Lady Gabriella Windsor (cugina di secondo grado di Re Carlo) – scrive il Telegraph – è stato trovato morto domenica scorso nell’abitazione dei suoi genitori nelle Cotswolds. Accanto al corpo del 45enne, gli investigatori hanno trovato un’arma da fuoco. Per gli inquirenti non ci sarebbero persone coinvolte nei fatti. Si ipotizza, dunque, che Kingston si sia tolto la vita. L’autopsia chiarirà i motivi del decesso.

La ricostruzione

Il marito di Lady Gabriella era andato domenica a pranzo dai genitori nella loro villa di campagna a Cotswolds. Il padre era uscito per portare a fare una passeggiata il cane. Al suo rientro, non ha però trovato il figlio in casa. I famigliari hanno così iniziato le ricerche e alla fine il padre ha forzato la porta di una dépendance chiusa a chiave, trovando, sul pavimento, il corpo esanime di suo figlio e la pistola.

Chi era Thomas Kingston

Nel 2019 Thomas Kingston aveva spostato nel 2019 Lady Gabriella della famiglia reale britannico. Era stato in Iraq per conto del Foreign Office dove aveva negoziato il rilascio di ostaggi ed era scampato a un attentato in cui morirono 22 persone. Al ritorno in Inghilterra, Kingstone si era dato alla finanza, occupandosi della ricostruzione di Paesi usciti dalle guerre.

Leggi anche: