Lazza, Kid Yugi, Vasco Brondi, Motta con Danno, Piotta e tutte le altre nuove uscite. Le nostre recensioni

Lazza accontenta il suo pubblico, ma anche noi, con un nuovo meraviglioso singolo, così come Kid Yugi che centra un disco molto interessante. Rimanendo in zona rap, una goduria i Cor Veleno con Fabri Fibra, disco di rara intensità quello di Piotta. Motta e Danno mettono insieme una perla di colonna sonora, Vasco Brondi resta Vasco Brondi e questo dice tutto. E poi ancora: bene Rosa Chemical e anche Maestro Pellegrini. Settimana di ritorni, quello dei Tre Allegri Ragazzi Morti è entusiasmante, quello dei Nobraino una bomba atomica. Al contrario di Mr. Rain che ci massacra con questo suo rap poppizzato così innocuo. Chicca della settimana: Hu con la stupenda Life Goes On. A voi tutte le nostre recensioni alle uscite di questa settimana.