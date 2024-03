Verona-Sassuolo, tendine rotto per Domenico Berardi: stagione finita e niente Europei

Stagione finita e niente Europeo per Domenico Berardi. Rottura del tendine d’Achille della gamba destra per il fantasista del Sassuolo, che ha lasciato in lacrime lo stadio Bentegodi dove si stava disputando il match contro il Verona. Nel secondo tempo, Berardi – tornato titolare dopo settimane di stop – si stava lanciando verso la porta gialloblù quando si è accasciato chiedendo il cambio e l’intervento dei medici. A un mese e mezzo dall’ultima presenza in campo, l’attaccante è uscito dal campo senza toccare con il piede a terra, sostenuto dallo staff e dai sanitari. Finita, dunque, la stagione e niente Europei in Germania con la Nazionale, che inizieranno il prossimo giugno.

