La raffica di dimissioni a sorpresa nell’esercito israeliano dopo la strage della disperazione a Gaza – Il video

Il tenente colonnello Daniel Hagari e un gran numero di alti funzionari del sistema informativo dell’esercito di Israele hanno annunciato le loro dimissioni. Hagari è numero due dell’unità di portavoce delle Forze di difesa israeliane. A riportare la notizia è l’emittente israeliana Channel 14. Secondo il media le dimissioni sono dovute a questioni «professionali e personali». L’emittente da parte sua definisce «insolita» un’uscita dall’esercito di tale portata nel pieno di una guerra in corso. Oltre ad Hagari le dimissioni riguarderebbero anche l’altro tenente colonnello Richard Hecht, portavoce dell’Idf per i media esteri. Tra gli altri, Channel 14 fa poi i nomi degli ufficiali Merav Granot e Tzupia Moshkovich. In un video che risale al primo marzo Hagari, che parlava dopo la “strage della disperazione” a Gaza, aveva detto di riconoscere «la sofferenza delle persone innocenti di Gaza. Questo è il motivo per cui stiamo cercando modi di ampliare i nostri sforzi umanitari».

