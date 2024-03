Usa, quattro alti dirigenti dell’ex Twitter fanno causa a Elon Musk: chiesti 128 milioni di dollari di liquidazione

Elon Musk, appena messo piede nella società Twitter, li avrebbe licenziati senza giusta causa con la pretesa di non pagare loro le clausole di rescissione del contratto, che avrebbero garantito a ciascuno di loro diversi milioni di liquidazione. È quanto sostengono quattro ex dirigenti di quella che fu Twitter, ora X. Come riferisce il New York Times, si tratta di quattro super manager: l’amministratore delegato Parag Agrawal, il direttore finanziario Ned Segal, il responsabile legale e di politica aziendale Vijaya Gadde e il consulente generale Sean Edgett. Secondo quanto sostengono nella denuncia presentata presso la corte distrettuale del nord della California, dopo l’acquisizione per 44 miliardi della società – un accordo che stava per saltare per i ripensamenti del patron di Tesla e SpaceX – Musk li ha licenziati invocando la giusta causa per non dover pagare le indennità previste nei contratti. Secondo quanto stipulato dai manager, avrebbero avuto diritto a una buonuscita in caso di conversione di Twitter da società pubblica a privata. La liquidazione che avrebbero dovuto riscuotere comprendeva un anno di stipendio più i premi in azioni non maturate: 128 milioni di dollari in tutto. Denaro che Musk avrebbe confessato al suo biografo di non avere alcuna intenzione di voler versare. «Questo è il programma di Musk», sostengono ora i legali che hanno depositato la denuncia, «trattenere i soldi che deve ad altre persone e costringerle a fargli causa. Anche in caso di sconfitta, Musk può imporre ritardi, seccature e spese ad altri che non possono permetterselo». Proprio contro l’attuale patron di X, i quattro hanno già vinto una causa e ottenuto un rimborso di 1,1 milioni di dollari per le spese legali sostenute durante le indagini sulla società.

Leggi anche: