Fabio Fazio vittima dell’Intelligenza artificiale: «Girano video in cui sponsorizzo prodotti finanziari, sono falsi» – Il video

«Compaiono sempre più spesso miei video con una voce verosimile, creata dall’intelligenza artificiale, in cui io sponsorizzo prodotti finanziari. Ecco, sono tutte bufale, tutte truffe, tutti falsi». Così, sul profilo tiktok del programma tv “Che Tempo che fa” il conduttore Fabio Fazio interviene su alcune clip fake che stanno girando in rete. E che lo riguardano. «Entro domani – spiega l’ex volto Rai oggi al Nove – presenterò denuncia alla polizia postale». «Stanno diventando eccessivi, ma intanto vi dico non credete a niente di tutto quello che riguarda investimenti finanziari, soldi, che il sottoscritto vi proporrebbe. Non lo farò, non lo farei, non lo faccio. Statene alla larga», spiega. Fazio ringrazia chi gli ha segnalato il video e torna a precisare che non è assolutamente lui.

