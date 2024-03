Fedez torna a parlare a Pomeriggio 5: «Anche se sono stato un pornografo della mia vita ho ancora diritto di chiedere privacy» – Il video

«Della mia vita pubblico e nascondo quello che voglio». Fedez torna a parlare ai microfoni di Pomeriggio 5, trasmissione condotta da Myrta Merlino. Continua a chiedere riservatezza sul matrimonio, in crisi, con Chiara Ferragni. «Se mi piace avere l’attenzione dei fan? No, le spiego la fallace argomentazione di dire: voi avete pubblicato la vostra vita sui social e quindi oggi chiedete privacy e quindi non va bene. Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri», racconta il rapper, raggiunto dall’inviato Mediaset. «Io spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente, tipo collezionare francobolli», ha aggiunto. Davanti alla domanda se indossasse o meno la fede ha risposto, piccato: «Il mistero si infittisce ragazzi! Dopo la strage di Piazza Fontana abbiamo il matrimonio dei Ferragnez». E poi sull’inchiesta dossieraggio, che lo vede tra i vip spiati in modo illegale dichiara: «Evidentemente abbiamo procuratori antimafia che non hanno un c… da fare in questo Paese. Devo fare un errata corrige, primo ho detto procuratori antimafia che non hanno un c… da fare. Mi sembrano parole un po’ forti e ho sbagliato: erano i pm antimafia».

