USA, Taylor Swift invita i suoi follower a votare al Super Tuesday

Taylor Swift ha invitato i suoi 282 milioni di follower a votare nelle primarie del Super Tuesday. Non fa nessun endorsement verso i candidati ma invita tutti ai seggi. «Voglio ricordarvi di votare per chi vi rappresenterà al potere. Se non lo avete ancora fatto, organizzatevi per votare», afferma la star su Instagram. Quando la star invita a muoversi nella politica ci sono spostamenti di voto rilevanti. A settembre, secondo Vote.org, il suo post su Instagram che invitava le persone a registrarsi per votare ha spinto 35mila persone a iscriversi online per votare. Il messaggio, pubblicato in occasione della Giornata nazionale di registrazione degli elettori, ha provocato un aumento del 11 per cento delle registrazioni dei diciottenni rispetto al 2022. Anche stavolta la star linka la piattaforma istituzionale.

Il potere politico della cantante l’ha resa un bersaglio delle più disparate teorie del complotto. Prima del Super Bowl del mese scorso, Swift e il suo fidanzato, la star dei Kansas City Chiefs Travis Kelce, furono presi di mira da alcuni alleati di Donald Trump, tra cui l’ex candidato presidenziale repubblicano Vivek Ramaswamy. La teoria complottista sosteneva il fatto che la partita fosse modificata per consentire alla coppia di sostenere Biden alla conclusione del match Il commissario della NFL Roger Goodell è intervenuto sulla vicenda definendo l’ipotesi «una sciocchezza».

