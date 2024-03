Ferrari, piccolo malore per Carlos Sainz in Arabia Saudita: «È tornato in albergo a riposarsi»

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz, che si trova in Arabia Saudita per il Gran Premio di questo fine settimana, ha avuto un piccolo malore. A rivelarlo è la stessa scuderia di Maranello, che sui social scrive: «Carlos Sainz è tornato in albergo per riposarsi ed essere pronto per domani dopo essersi sentito un po’ male». Lo spagnolo, che ha chiuso il gp del Bahrain di sabato scorso in terza posizione, ha avuto un piccolo malore mentre era nel paddock con la sua Rossa. Nel frattempo, il compagno di scuderia Charles Leclerc è concentrato sulla gara di sabato: «Speriamo di aver risolto i problemi ai freni. Per ora non possiamo battere le Red Bull, ma la macchina è in una situazione migliore», ha detto il pilota della Ferrari in conferenza stampa.

Foto di copertina: EPA/Ali Haider | Il pilota della Ferrari Carlos Sainz in Bahrain (2 marzo 2024)

