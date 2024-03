Carlos Sainz dovrà operarsi per appendicite, salta il Gp d’Arabia: la Ferrari chiama la riserva Oliver Bearman

A sostituire lo spagnolo arriva il britannico della Ferrari Academy che andrà in pista per la terza sessione di prove libere

Dovrà saltare il Gp d’Arabia Saudita Carlos Sainz, dopo che gli è stata diagnosticata un’appendicite e dovrà quindi operarsi. La conferma arriva dalla Ferrari che annuncia la sostituzione con Oliver Bearman. Il pilota di riserva del Cavallino sarà in pista dalla terza sessione di prove libere, quindi da domani 9 marzo quando sono in programma le Fp3. «La famiglia Ferrari – scrive la scuderia di Maranello in una nota – augura a Carlos una pronta guarigione».

Lo spagnolo aveva già saltato la conferenza stampa di mercoledì scorso, per un non meglio specificato malore. Era poi tornato in pista per le prime due sessioni di prove libere. Ma le sue condizioni non erano ottimali, considerando anche che aveva qualche linea di febbre. Quella che inizialmente sembrava un banale disturbo intestinale, si è rivelato un’infiammazione dell’appendice che richiede un intervento al più presto.

