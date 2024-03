Ritorna la Leopolda, Renzi: «Un abbraccio ai pm che pensavano fosse il luogo del malaffare» – Il video

Le parole all’apertura della kermesse fiorentina: «Per le Europee sarò candidato in tutte e cinque le circoscrizioni»

«Vi devo chiedere scusa perché l’anno scorso la Leopolda non l’abbiamo fatta per colpa mia, Perché qualcuno ci ha chiesto di non farla. Perché c’era qualcuno che era invidioso. Perché qualcuno gli dispiaceva che ci fosse un evento così bello e così partecipavo. Io vorrei che il primo affettuoso saluto, l’abbraccio, andasse innanzitutto a quei pubblici ministeri che hanno pensato che la Leopolda fosse il luogo del malaffare». Queste le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi all’apertura della Leopolda.

«Dossieraggio? La prima volta fu nel 2019 contro la Leopolda»

«Domani parleremo con Nordio e Cassese della gravità di quello che sta accadendo, ma quello che deve essere chiaro è che la prima volta in cui hanno cercato di costruire una polpetta avvelenata chiamata dossier è stata esattamente nel 2019 ed esattamente per la Leopolda, perché evidentemente questo luogo fa paura», ha detto Renzi, durante il discorso di apertura della dodicesima edizione della kermesse fiorentina. «Domani sul tema – aggiunge – avremo in collegamento il ministro Nordio che ha richiesto oggi la commissione d’inchiesta. L’ha richiesta anche il ministro Crosetto».

«Sarò candidato in tutte e 5 le circoscrizioni»

«Saranno elezioni europee nelle quali si misureranno tante idee diverse di Europa. Io questa volta farò un passo avanti e sarò candidato in tutte e cinque le circoscrizioni. La scommessa è andare a votare per un’Europa diversa», ha poi aggiunto il leader di Italia Viva.

(in foto Sandro Gozi, Matteo Renzi e il Presidente del Partito democratico Europeo Francois Bayrou alla Leopolda di Firenze 08 Marzo 2024 ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI)

