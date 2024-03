Le elezioni in Abruzzo e il voto ai partiti: bene Pd e FdI, crollano Lega e M5s

La vittoria di Marco Marsilio non esaurisce l’analisi del voto in Abruzzo. Nonostante la presenza di due liste con il nome dei candidati governatori, la corsa nella regione certifica che il partito che ha ottenuto il maggior numero di preferenze è Fratelli d’Italia con il 24%, seguito dal Partito Democratico con il 20%. La terza piazza è appannaggio di Forza Italia, che conquista il 13,2%, mentre la Lega è ferma al 7,6%. Il Movimento 5 Stelle ottiene il 7% e arriva dietro la lista civica Abruzzo Insieme (7,6%). L’affluenza intanto si ferma al 52,2%, in calo dello 0,91% rispetto alle precedenti regionali del 2019.

I confronti

FdI aumenta di molto i consensi rispetto alle precedenti elezioni regionali (prese il 6,5%), ma è in calo rispetto alle ultime politiche, dove aveva raggiunto un ragguardevole 27,9%. Il Pd cresce sia rispetto al 2019 (quando aveva raggiunto l’11,1%) che al 2022, quando si era fermato al 16,6%. Anche Forza Italia è in crescita: nel 2019 ebbe il 9%, nel 2022 l’11,1%. La Lega è in calo in entrambi gli indicatori: nel 2019 ebbe il 27,5%, nel 2022 l’8,1%. Così come il M5s: nel 2019, correndo in solitaria, ebbe il 19,7%. Nel 2022 il 18,5%. In crescita sia Noi Moderati che l’Udc nel centrodestra e Avs nel centrosinistra: ottiene il 3,6%. Nel 2019 Leu ebbe il 2,8%. Nel 2022 Avs ebbe il 2,7%. Male Azione: il partito di Calenda nel 2022 con Italia Viva prese il 6,3%. Ora ha il 3,79%.

