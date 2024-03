Kate Middleton ammette che la foto è ritoccata, le scuse della principessa: «Ogni tanto faccio esperimenti con il fotoritocco»

Kate Middleton rompe il silenzio sulla foto che la ritrae insieme ai figli George, Charlotte e Louis, apparsa sul profilo Instagram ufficiale del Principe e della Principessa del Galles lo scorso 10 marzo, il giorno della Festa della mamma nel Regno Unito. Il post aveva fatto tirare un sospiro di sollievo sulle sue condizioni di salute, essendo la prima immagine a ritrarla dopo l’operazione subìta all’addome, lo scorso gennaio. Salvo poi innescare una bufera mediatica: le agenzie fotografiche – come Reuters – avevano deciso di rimuoverla dai propri archivi in quanto sostenevano che fosse stata manipolata. Dopo ore di subbuglio, interviene la stessa Principessa del Galles per dare la sua versione sull’accaduto. E sostanzialmente si attribuisce tutta la responsabilità dell’accaduto: fugando i dubbi su involontari errori di comunicazione da parte del suo staff, che stanno già alimentando svariate teorie del complotto, sostiene che si sia trattato semplicemente della svista di una fotografa alle prime armi. Ovvero lei stessa. Sui suoi canali social ha infatti condiviso il seguente messaggio: «Come molti fotografi amatoriali, ogni tanto faccio esperimenti con il fotoritocco. Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano passato una felice festa della mamma. C».

