Londra, Kate Middleton dopo lo scandalo della foto ritoccata, lascia Windsor Castle con il marito. La foto diffusa dai media inglesi

Dopo lo scandalo della foto ritoccata, Kate Middleton è stata fotografata di sfuggita oggi – lunedì, 11 marzo – durante uno spostamento in auto nei dintorni del complesso di residenze reali che circonda il castello di Windsor insieme a suo marito, William. Dalle immagini, pubblicate dal Daily Mail, si vede la principessa del Galles quasi girata di spalle. Stando ai tabloid inglesi, lo scatto risulta essere stato fatto a margine di una giornata che ha poi visto William rappresentare la monarchia al fianco della regina Camilla, consorte di Carlo III, alla liturgia nell’abbazia di Westminster per il Commonwealth Day. Alla cerimonia, Camilla e William hanno rappresentato Re Carlo, che ha cancellato ogni impegno ufficiale esterno per la durata delle cure oncologiche avviate dopo la recente diagnosi di cancro e che ha inviato stamane un messaggio scritto nel quale ha ribadito i ringraziamenti per i messaggi d’auguri ricevuti in relazione alla sua salute e si è dichiarato deciso a «continuare a servire la corona “al meglio delle (sue) possibilità» anche dopo la terapia. La fotografia di Kate è stata diffusa dai media britannici poco dopo il mea culpa della stessa per la foto ritoccata, pubblicata ieri da Kensington Palace, ritraente la principessa e i suoi tre figli George, Charlotte e Louis, la prima dopo l’operazione all’addome dello scorso gennaio.

