Passeggeri di un autobus tenuti in ostaggio a Rio de Janeiro, uccise due persone – Il video

Almeno 17 passeggeri di un autobus sono tenuti in ostaggio da un uomo armato nella stazione per i pullman di Rodoviaria Novo Rio nel centro di Rio de Janeiro. A bordo ci sono anche bambini e anziani. Due persone sono rimaste uccise dopo che un uomo ha sparato, secondo le prime informazioni della polizia militare. Almeno due persone sono rimaste ferite, di cui un uomo di 34 anni già trasferito in ospedale in gravi condizioni. Gli agenti del Battaglione operazioni speciali di polizia, fa sapere Cnn Brasil, sta negoziando il rilascio degli ostaggi, ma per il momento l’uomo ha rigettato ogni proposta. Intanto, il governatore di Rio De Janeiro Cláudio Castro ha convocato un incontro d’emergenza con i vertici della sicurezza dello Stato.

Stazione evacuata, posizionati i cecchini

L’area della stazione degli autobus è stata fatta evacuare completamente e centinaia di persone con viaggi programmati sono in attesa lungo i marciapiedi esterni in attesa di indicazioni. Sul posto sono stati fatti posizionare i cecchini. Non ci sono ancora informazioni su chi sia il sequestratore e le motivazioni del sequestro. Secondo le prime ricostruzioni, pare che il veicolo – per il quale erano stati venduti 37 biglietti per la parte superiore e 6 per quella inferiore – fosse rientrato alla stazione poco dopo la partenza, probabilmente a causa di un difetto al mezzo.

In aggiornamento

