Chiara Ferragni e il viaggio a New York. E ammette su Fedez: «Purtroppo non è stata una scelta mia»

Mentre Fedez ricorda i bei tempi andati, Chiara Ferragni è volata in questi giorni a New York. La coppia più seguita d’Italia, in crisi da settimane, sembra sempre più distante. Davanti a scatti sui panorami della Grande Mela e il look sfoggiato al The Carlyle Hotel, l’influencer si lascia andare a un commento della sua followers. E svela un retroscena. La rottura sarebbe stata voluta dal suo compagno. «Stupenda, ma Fede …il tuo valore aggiunto», le ricorda una follower che le fa notare l’assenza del marito. «Purtroppo non è una scelta mia», ha precisato netta Chiara, nei commenti. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan, diventando virale.

Sotto ad un commento riguardante Fedez, Chiara Ferragni risponde: “purtroppo non è una scelta mia” pic.twitter.com/bUQ7oWpYlG

— Trash Italiano (@trash_italiano) March 12, 2024

Non è l’unico commento al veleno di Ferragni. L’influencer, sottolinea l’account Trash Italiano, ha messo il cuoricino a un follower che commentava: «Federico dovrebbe ricordare quando lui ha avuto bisogno di te. I momenti belli sono facili da condividere».

