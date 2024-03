Andrea Papi, 18 indagati per le offese sui social al 26enne ucciso dall’orsa Jj4

Diciotto persone sono indagate dalla procura di Trento per diffamazione nei confronti di Andrea Papi, il ragazzo di 26 anni ucciso lo scorso anno dall’orsa Jj4 mentre correva sui sentieri del monte Peller, in valle di Sole, in Trentino-Alto Adige. I pm hanno chiuso le indagini relative alla denuncia sporta dai genitori, dopo che sui social si erano scatenati i commenti di alcuni hater. Tra gli indagati c’è anche Daniela Martani, ex hostess Alitalia e noto personaggio televisivo. Nelle settimane che hanno seguito la morte di Andrea Papi, i commenti offensivi spuntati sui social hanno convinto Carlo Papi – padre del 26enne ucciso dall’orsa – ad annunciare querele. «La famiglia Papi, che ama gli animali e la natura, ha sempre chiesto rispetto e giustizia per sé e per Andrea», avevano fatto sapere con una nota i familiari del 26enne. Con i commenti «aggressivi, sconsiderati, denigratori» comparsi sui social, però, Andrea «muore una seconda volta, vittima ora non tanto dell’orso ma dei leoni da tastiera».

