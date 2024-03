Roma, sul murale di Jorit all’ex Snia compare la scritta «Gloria all’Ucraina»

“Slava Ucraina”, ovvero “Gloria all’Ucraina” compare sul murales in ricordo di Jorit fatto in ricordo di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni morta sul lavoro a Oste di Motemurlo, in provincia di Pisa, il 3 maggio scorso. L’opera si trova nell’ex Snia a Roma, su via Prenestina. Sta lì oramai da diversi mesi ma l’atto vandalico è stato notato, riporta il Corriere, la mattina di mercoledì 13 marzo.

Il gesto potrebbe esser una conseguenza delle polemiche in cui è caduto lo street artist nei giorni scorsi, dopo il selfie con Vladimir Putin e i suoi interventi sulla questione russo-ucraina. Non è la prima volta che un murale di Jorit viene imbrattato. L’otto marzo sulla parete esterna del liceo statale Buchner di Ischia, sconosciuti hanno lanciato vernice bianca ed esposto una bandiera dell’Ucraina proprio contro la sua opera.

(in copertina foto via x/@avantibionda)

