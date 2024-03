Atletico Madrid sfila la Champions all’Inter, gli spagnoli vanno ai quarti di finale

L’Atletico Madrid elimina l’Inter e va ai quarti di Champions dopo aver vinto 5-3 dopo i rigori nel ritorno degli ottavi. I 90 minuti al Wanda Metropolitano sono stati lunghi lunghissimi. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno provato a difendere l’1-0 dell’andata a San Siro ma l’avversaria aveva garantito già che non sarebbe stato semplice. I gol di Griezmann e Depay mandano la gara ai supplementari, prima degli errori decisivi dal dischetto di Sanchez, Klaassen e Lautaro che aprono la strada ai colchoneros per i quarti. Ora tutte le squadre italiane sono fuori dalla Champions, già agli ottavi. Resta ancora aperta la speranza dell’Italia nella classifica generale per avere un quinto posto. La Spagna recupera punti, ma era molto distanziata e ci sono ancora altre squadre italiane in grado di passare il turno in Europa League. Nella classifica non vengono conteggiati i risultati dopo i calci di rigore, ma l’Inter aveva perso anche nei tempi supplementari.

Mamma mia… i migliori hanno sbagliato Lautaro e Sanchez. Incredibile.

In casa l’Inter meritava di vincere 2-0 minimo. Stasera abbastanza male.

Deludente era a favorita.

L’Atletico in casa si trasforma. Una cosa incredibile questo stadio.

Tutte le italiane fuori. Che crisi.…

Un anno fa tre squadre italiane tra le prime quattro di Champions League

Un anno dopo nessuna italiana oltre gli ottavi di finale

