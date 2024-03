La Danimarca cambia marcia di fronte alle minacce di Putin: leva militare obbligatoria anche per le donne. «Ma non vogliamo la guerra»

Dal 2026, in Danimarca, anche le donne dovranno svolgere il servizio di leva militare obbligatorio. Lo ha annunciato la prima ministra Mette Frederiksen, spiegando che si tratta di una misura per raggiungere «la piena uguaglianza tra i sessi». Con questa decisione, la Danimarca si appresta a diventare la terza nazione europea, insieme a Norvegia e Svezia, a richiedere alle donne di servire nelle forze armate. Tra le altre novità annunciate dal governo danese c’è poi l’estensione della durata del servizio di leva, che sarà protratto da 4 a 11 mesi sia per gli uomini che per le donne. Non solo: Copenaghen ha annunciato la volontà di aumentare il proprio budget destinato alla Difesa per un totale di quasi 6 miliardi nei prossimi 5 anni, così da raggiungere gli obiettivi richiesti dalla Nato ai suoi Paesi membri.

«Non ci riarmiamo perché vogliamo la guerra. Ci stiamo riarmando perché vogliamo evitarla», ha scandito la premier socialdemocratica Mette Frederiksen. Sulla decisione di includere anche le donne nel servizio di leva è intervenuto anche il ministro della Difesa danese, Troels Lund Poulsen, che ha aggiunto: «Una coscrizione più robusta, che includa la piena parità di genere, deve contribuire a risolvere le sfide della difesa, la mobilitazione nazionale e l’equipaggiamento delle nostre forze armate». Ad oggi, in Danimarca le donne possono partecipare al servizio militare come volontarie. Nel 2023, sono 4.700 le persone che hanno svolto il servizio di leva, di cui circa il 25% erano donne. Le forze armate danesi contano attualmente su circa 20mila persone attive, di cui circa 9mila soldati professionisti.

Foto di copertina: EPA/Liselotte Sabroe | La prima ministra della Danimarca, Mette Frederiksen, durante una conferenza stampa a Copenhagen (13 marzo 2024)

Leggi anche: