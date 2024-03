Minacce a Ciro Immobile e alla sua famiglia davanti al bimbo di 4 anni. Presentata denuncia

«L’istigazione all’odio è un reato e va punita». A dirlo, dopo l’addio della società dell’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, è il calciatore Ciro Immobile, che ha denunciato di essere stato «aggredito verbalmente e fisicamente da un gruppo di persone» stamattina, davanti alla scuola del figlio di 4 anni, mentre lo accompagnava insieme alla moglie. L’aggressione, spiega in un comunicato diffuso sulle agenzie, è conseguenza dell’istigazione all’odio di alcuni organi di stampa e giornalisti via social, che con «parole d’odio» hanno riportato «ricostruzioni non inerenti alla realtà» bollandolo come calciatore responsabile della fronda anti Sarri. Immobile presenterà denuncia penale per diffamazione.

Leggi anche: