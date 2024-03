Russia, donna da fuoco a una cabina elettorale a Mosca – Il video

Una donna ha dato fuoco a una cabina elettorale a Mosca. Secondo le prime informazioni il fatto è avvenuto in uno dei seggi elettorali del distretto amministrativo sud-orientale. La donna potrebbe rischiare una condanna da 3 a 5 anni. Lo riporta il canale Telegram russo Baza. A giudicare dal video, la donna ha cosparso il posto di liquido infiammabile, ha dato fuoco e ha subito iniziato a filmare tutto con il suo telefono. In diverse città russe si registrano invece alcuni sabotaggi come il versamento di inchiostro verde nelle urne. Queste tipologie di azioni comportano a un fermo per la violazione dell’articolo 141 del Codice penale della Federazione Russa (ostacolo all’esercizio dei diritti elettorali o al lavoro delle commissioni elettorali). Con rischi di condanna dai 3 ai 5 anni.

Leggi anche: