Regionali in Basilicata, Domenico Lacerenza ritira la sua candidatura. Calenda: «Dilettanti allo sbaraglio»

Ennesimo colpo di scena nella corsa alle regionali in Basilicata, sicuramente non l’ultimo. Domenico Lacerenza, il primario di oculistica del San Carlo di Potenza scelto dal Partito democratico, dai 5 Selle, +Europa e da Alleanza Verdi Sinistra, ha ritirato la sua candidatura. «Dopo un’attenta riflessione voglio comunicare la mia rinuncia alla candidatura a Presidente della Regione Basilicata», ha spiegato il medico, «è una decisione presa con assoluta serenità e anche nell’interesse delle forze politiche che hanno voluto propormi. Avevo dato la mia disponibilità, ma non posso non registrare le reazioni che ci sono state in seguito». Dopo l’annuncio, appena tre giorni fa, dei big della coalizione, Azione aveva detto chiaramente che non l’avrebbe sostenuto. Ma che avrebbe portato avanti un’altra strategia con il suo referente locale, Marcello Pittella. Anche diverse personalità del Pd lucano avevano espresso le proprie perplessità per la scelta del primario, fino al dietrofront di sabato 16 marzo. Lacerenza era il nome di compromesso scelto dopo il niet dei 5 Stelle ad Angelo Chiorazzo, prima scelta dei dem sul quale non vi erano veti di Azione. Nonostante ora abbia fatto un passo indietro Lacerenza, non è detto che si trovi un’intesa per un’edizione lucana del campo largo. Il primo commento dopo il ritiro del medico è del leader di Azione Carlo Calenda, non certo tenero: «Dilettanti allo sbaraglio. Altro capolavoro politico di Conte con Pd a rimorchio».

