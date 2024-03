Ascesa e caduta di Chiara Ferragni, che si è scontrata con l’altra grande influencer d’Italia: Giorgia Meloni

La «discesa agli inferi» che sta vivendo Chiara Ferragni non è altro che una conseguenza dello scontro con l’altra grande influencer italiana: Giorgia Meloni. O almeno, questa è la lettura che dà il quotidiano francese Le Monde della crisi con cui l’influencer è costretta a fare i conti da qualche mese a questa parte. Di recente Ferragni ha dovuto affrontare non solo la crisi di coppia con Fedez, confermata dai diretti interessati, ma anche le inchieste che sono state avviate su alcune sue attività. Tutto è iniziato con il cosiddetto «Pandoro Gate», ma si è poi allargato ad altri prodotti: uova di Pasqua, bambole, felpe, accessori di moda. Il quotidiano francese non è certo il primo ad occuparsi del grosso colpo d’immagine che ha dovuto incassare Ferragni. Soltanto pochi giorni fa, l’influencer è apparsa sulla copertina della rivista L’Espresso truccata come Joker, il nemico di Batman, e accompagnata dal titolo Il lato oscuro di Chiara.

Sanremo 2023, l’inizio della fine

Nel lungo articolo pubblicato oggi da Le Monde, i giornalisti Allan Kaval e Aurealiano Tonet ripercorrono per filo e per segno la vita di Chiara Ferragni e la sua rapida ascesa a influencer più nota d’Italia. Un processo a cui ha fatto da contraltare un’altrettanto rapida discesa, che secondo il quotidiano francese è iniziata circa un anno fa. In particolare, al Festival di Sanremo del 2023, dove Ferragni ha partecipato in veste di co-conduttrice. Quell’occasione, scrive Le Monde, «è un’incoronazione, ma anche l’inizio della sua discesa agli inferi».

La “concorrenza” di Giorgia Meloni

Ad accelerare questo processo, secondo la lettura del quotidiano francese, ha contribuito però anche un altro fattore: la “concorrenza” di Giorgia Meloni. «Nota per le sue posizioni progressiste e per il suo stile di vita cosmopolita e privilegiato, l’influencer incarna l’antitesi di coloro che i populisti pretendono di rappresentare», si legge nell’articolo. La premier ha menzionato Chiara Ferragni in diverse occasioni pubbliche, per esempio nella conferenza stampa annuale del 4 gennaio quando ha ironizzato sulla reazione dei partiti di centrosinistra ad alcune sue battute rivolte contro l’influencer: «Si sono arrabbiati! Era come se avessi attaccato Che Guevara!», ha esclamato la presidente del Consiglio. Secondo Le Monde, il fatto che Meloni abbia parlato così spesso di Ferragni non è affatto casuale. «Per molti versi, anche Giorgia Meloni è un’influencer. Quando se ne è presentata l’occasione, non ha esitato ad abbattere la sua rivale», spiega al quotidiano francese Roberto D’Agostino, fondatore del sito di gossip Dagospia.

