Fiorello e quell’aiuto a Ferragni-Joker dalla copertina dell’Espresso: «Ora la vuole anche Schlein»

La copertina dell’Espresso con Chiara Ferragni truccata come Joker ha portato in un certo senso a una svolta nella crisi di immagine dell’influencer. Così la interpreta Fiorello, che a “Viva Rai2!” ha commentato le polemiche scoppiate per la scelta del settimanale in edicola oggi 8 marzo. Secondo lo showman, quella copertina ha in qualche modo frenato l’ondata di attacchi contro l’influencer, portando una parte del pubblico a empatizzare con Ferragni: «Siete dei geni – dice Fiorello – La prima uscita fu la tuta grigia, valanghe di odio. Poi “avete frainteso”, e ancora odio. Poi da Fazio, ancora odio. Poi l’idea: la copertina “violenta” da L’Espresso. E signori, finalmente dal primo “Balocco gate” i primi risultati: il pubblico si è spaccato, alcuni addirittura a favore della Ferragni! Ce l’avete fatta, eccola la strategia vincente!». E pensare che prima di quella copertina, contro Ferragni partivano attacchi per ogni pretesto, continua Fiorello: «C’è stato davvero un momento in cui qualsiasi cosa portava alla sua distruzione. Il mondo crolla per l’inquinamento ambientale? Era colpa della lacca della Ferragni. Ora invece finalmente le prime cose positive: bravi!». E infine la frecciata, con una battuta sulla segretaria del Pd Elly Schlein: «Pensate che la Schlein ha chiamato L’Espresso e ha detto “voglio la copertina da Joker”…».

