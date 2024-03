Ottana (Nuoro), bomba esplode davanti al comune: gravi danni alla facciata e agli uffici

Una bomba ad alto potenziale è esplosa stanotte davanti all’ingresso del municipio di Ottana, nel Nuorese. Secondo le prime informazioni ci sono gravi danni alla facciata e ad alcuni uffici. Le forze dell’ordine presenti sul posto e i Vigili del fuoco stanno accertando se ci sono danni strutturali all’edificio. Sono giunti a Ottana gli artificieri dei carabinieri ed è in arrivo il Prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi. La bomba è stata confezionata con 3 o 4 chili di esplosivo. È stata posizionata intorno all’una davant al Municipio. Lo scoppio ha mandato in frantumi vetri, porte e suppelletili. L’edificio sembra agibile, ma si devono ancora svolgere le prove di carico ai piani più alti. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle teelcamere di sorveglianza.

«Quello che è successo è un fatto gravissimo e ho espresso la massima vicinanza al primo cittadino del paese», ha detto all’agenzia di stampa Ansa il prefetto Dionisi. «Lunedì faremo il punto della situazione nel comitato per la sicurezza pubblica, ma posso dire che questa non è una zona calda: l’ultima bomba ai danni di un amministratore risale al 2010, si è trattato quindi di un fulmine a ciel sereno. Naturalmente faremo i nostri approfondimenti sia per giungere al più presto a una soluzione del caso, sia per capire cosa cova in paese dietro questo attentato».

