Joe Barone ancora in condizioni gravi: «Tenuto in vita con supporto meccanico artificiale»

Le condizioni del dg della Fiorentina Joe Barone restano critiche, dopo il ricovero d’urgenza al San Raffaele di Milano ieri dopo un malore. Rispetto alle ultime ore, non ci sono stati miglioramenti, secondo quanto emerge dall’ospedale milanese. In una nota la società viola spiega che dopo l’arresto cardiaco avvenuto quando la squadra era arrivata a Bergamo per giocare contro l’Atalanta, Barone «rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni critiche». Al momento le sue «funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale». E sul futuro il club resta molto cauto: «Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo». Nella nota la Fiorentina anche a nome della famiglia Barone ringrazia l’ospedale milanese «e tutta l’equipe del professor Zangrillo per l’operato che è stato messo in atto fin dal primo momento». Barone si è sentito male ieri 17 marzo, poco prima della partita contro l’Atalanta, che è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi. Portato in elicottero in ospedale, è stato operato d’urgenza. Questa mattina sono arrivati dagli Stati Uniti i quattro figli di Barone, che hanno raggiunto l’ospedale.

