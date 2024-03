Putin dalla Piazza Rossa dopo la rielezione: «La Russia andrà avanti insieme con le nuove regioni, mano nella mano»

È salito sul palco con gli altri tre candidati, nettamente – e senza alcuna sorpresa – sconfitti alle elezioni presidenziali che, con oltre l’87 per cento dei voti, gli ha fatto ottenere il quinto mandato alla guida della Federazione. Vladimir Putin ha festeggiato la rielezione dalla piazza Rossa di Mosca nell’ambito delle celebrazioni del decimo anniversario dell’annessione della Crimea. «La Russia procederà gomito a gomito insieme con le nuove regioni», ha scandito il leader russo davanti a decine di migliaia di persone, come riferisce Ria Novosti, «il viaggio delle popolazioni del Donbass ucraino verso la loro terra natale si è rivelato più difficile e tragico di quello della Crimea, ma comunque ce l’abbiamo fatta». A due anni dall’inizio della guerra di aggressione in Ucraina, che il Cremlino definisce «operazione militare speciale», Putin rivendica la “liberazione” anche delle regioni ucraine di Donetsk e del Lugansk. Nonostante le cancellerie occidentali, Stati Uniti e Unione europea in testa, abbiano denunciato come il voto nel Paese non sia stato «né libero né giusto», e che non si sia trattato di una «elezione democratica», Putin ha ringraziato la piazza per la fiducia e per l’affluenza al 74 per cento, ribadendo l’intenzione di «continuare con gli obiettivi che ci siamo prefissati». Ossia la prosecuzione della guerra in Ucraina. Nel corso dell’evento, è intervenuto anche Il capo dell’amministrazione della Crimea che ha parlato in videoconferenza con la piazza Rossa. Sul palco si sono esibiti e hanno partecipato cantanti, attori e ospiti d’eccezione, provenienti dalla città di Avdiivka, nel Donbass ucraino, conquistata il mese scorso dalle truppe di Mosca. Tra questi, lo scacchista Serghei Karjakin e l’artista Alexander Sklyar. C’è stato poi il discorso di Putin, che ha cantato l’inno nazionale dal palco insieme ai tre candidati sconfitti nelle presidenziali.

Leggi anche: