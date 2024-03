No! In Francia non è stato legalizzato l’aborto fino al nono mese di gravidanza

Il limite di 14 settimane può essere superato solo in casi particolari di rischio per la madre o di malattie incurabili e gravi del feto

In seguito alla storica decisione del Parlamento che ha reso la Francia il primo Paese al mondo a inserire il diritto all’aborto nella propria costituzione, hanno iniziato circolare post secondo i quali nel Paese transalpino l’interruzione volontaria di gravidanza sarebbe stata resa legale fino al nono mese di gestazione.

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui un altro). Nella descrizione si legge:

Avete sentito che iin Francia l’aborto entra nella costituzione. e sarà protetto che in Inghilterra abortire non sarà più un reato ma un atto legale anche fino al nono mese. VERAMENTE LA LOTTA TRA DIO E SATANA SARA’ SU FAMIGLIA E ABORTO.

Circolano altri post contenenti il seguente testo:

Giorno di lutto per me. Inserendo l’aborto e I’IMG (fino a 9 mesi) nella Costituzione, la Francia ha legalizzato l’infanticidio, niente di meno… Che ne sarà di questi feti e neonati? L’Europa ci sta già dicendo: commercio succoso. Senza contare quello che non ci dicono

In realtà la Francia non ha legalizzato l’aborto fino al nono mese. Come si legge sul sito della Repubblica Francese l’aborto è legale fino alla 14esima settimana di gravidanza, ovvero la 16esima in cui non si presenta il ciclo mestruale. Il limite è stato posticipato di due settimane, dato che fino al febbraio del 2022 era di 12 settimane. Il limite può essere derogato in caso di seri rischi per la salute della madre, o in caso il futuro bambino sia affetto da una malattia incurabile particolarmente grave. Le condizioni devono essere certificate da due diversi medici che avvallano la procedura, definita una interruzione medica di gravidanza, anziché una interruzione volontaria di gravidanza.

Si sostiene che la Francia abbia legalizzato l’aborto fino al nono mese di gravidanza. In realtà in Francia non è stato legalizzato l’aborto fino al nono mese di gravidanza. L’aborto è consentito fino a 14 settimane di gravidanza. Il limite può essere superato in casi particolari di rischio per la madre o di malattie incurabili e gravi del feto.

