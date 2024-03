L’abbraccio tra Meloni e Salvini alla Camera (dopo l’assenza di ieri). La battuta di Faraone (Iv): «Bacio, bacio» – Il video

Il leader della Lega non era in Senato durante l’intervento della premier: le voci di rottura dopo le parole del leghista sulle elezioni in Russia

Prima la difesa dell’alleato in Aula, poi l’abbraccio. Giorgia Meloni, dopo l’assenza del leader leghista che non è passata inosservata al Senato durante il dibattito prima del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo, ha replicato alle opposizioni sottolineando il rapporto con Matteo Salvini, abbracciandolo poi alla Camera dei Deputati. Le voci di malumori interni alla maggioranza si erano diffuse dopo le parole di Salvini sulle elezioni in Russia, la premier ha voluto chiudere la questione con un gesto eloquente. In quel momento, stava intervenendo l’onorevole Mauro Del Barba di Italia Viva e il collega Davide Faraone, seduto al suo fianco, grida verso i banchi del governo: «Bacio, bacio», tra le risate dei deputati.

