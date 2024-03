Sorpresa Sinner al raduno della Nazionale negli Usa. L’omaggio di Buffon: «Sei come Luna Rossa, ora la gente si sveglia di notte per te» – Il video

Incontro tra star sportive, ma di discipline ben diverse, la scorsa notte a Miami. L’Italia di mister Spalletti è negli Usa da qualche giorno per una tournée nel corso della quale affronterà prima il Venezuela, domani sera, poi l’Ecuador, domenica sera. Ma da quelle parti è ancora pure Jannik Sinner, il campione di tennis diventato un vero e proprio eroe azzurro dopo aver vinto a gennaio gli Australian Open e aver guidato a novembre l’Italia alla vittoria della Coppa Davis. L’atleta altoatesino ha subito pochi giorni fa la prima sconfitta del 2024, eliminato agli Indian Wells in semifinale da Carlos Alcaraz, ma non sembra aver perso il sorriso. Quello che ha sfoderato al Chase Stadium di Miami dove è avvenuto l’insolito incontro con la Nazionale dio calcio. Accolto con tutti gli onori, Sinner è stato additato a esempio da seguire per i suoi da parte del Ct Luciano Spalletti: «Ora è facile parlare di autodisciplina e motivazione, basta prendere un pezzetto di lui…». Ma a spendersi in congratulazioni ancor più calorose, per lo meno per quanto mostrato dalla Nazionale sui social, è stato il capodelegazione degli azzurri Gianluigi Buffon: «Ti seguo e ti seguiamo sempre con grande orgoglio», gli ha detto entusiasta l’ex portiere campione del mondo 2006. Pur ammettendo di non essere esattamente un grande conoscitore dello sport che pratica il talento dal ciuffo rosso: «Anche i miei figli non è che il tennis l’abbiamo mai tanto seguito, ma ora che ci sei tu.. È come quando c’era Luna Rossa, d’improvviso tutti parlavano di boline, di boe: la gente si svegliava la notte presa bene. Ora tutti a parlare solo di ace e dintorni». Sinner ha accolto sorridente le riflessioni di Buffon. Poi, dopo l’abbraccio con Spalletti e i suoi cenni motivazionali, la foto di gruppo per immortalare l’incontro in terra straniera.

Leggi anche: