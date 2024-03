Caso Visibilia, chiusa l’inchiesta sulla Cig per Covid: Santanchè indagata per truffa

La Procura di Milano ha chiuso l’indagine sul caso Visibilia che vede coinvolta la ministra del Turismo Daniela Santanché. L’ipotesi di reato su cui stanno lavorando i pm è di truffa aggravata ai danni dell’Inps, riguardo alla gestione non regolare dei fondi messi a disposizione dallo Stato durante il periodo della pandemia di Covid-19 in Italia. Secondo gli inquirenti gli amministratori di Visibilia, tra i quali Santanché – che non ha più ruoli nella società dal 2022 – e il compagno Kunz, erano «consapevoli» del sistema, che prevedeva la richiesta della cassa integrazione mentre i dipendenti continuavano a lavorare. La società, questa l’ipotesi dei pm, hanno fatto richiesta della Cig all’insaputa di 13 lavoratori, dal 2020 al 2022 per poi incassarne l’assegno, per un totale di oltre 126mila euro versati dall’ente previdenziale. Nell’indagine sono indagate, oltre alla ministra Santanchè e ad altre persone, anche Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti

Leggi anche: