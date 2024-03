Salvini e la maglia del Benevento con il 71: «Omm’ e mmerda» per la smorfia, ma la foto è alterata

La smorfia napoletana permette di interpretare i sogni per capire quali numeri vincenti giocare al Lotto. I concetti traducibili in numeri sono moltissimi, tra cui il cosiddetto «omm’ e mmerda», associato al numero 71. E proprio un 71 campeggia sul retro della maglia del Benevento regalata al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini con tanto di cognome stampato. L’immagine è virale sui social, ma si tratta di una foto alterata. Nell’originale non ci sono numeri.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

REGALATA A SALVINI LA MAGLIA DEL BENEVENTO CALCIO. Settantuno (71) nella smorfia napoletana. rappresenta l’omm ‘e merda….. E LUI RIDE

Nell’originale non ci sono numeri

La foto non è recente. Risale all’agosto del 2020 quando il segretario della Lega si recò a Benevento e ricevette in dono una maglia della squadra campana. Sulla maglia dei sanniti, però, non c’era alcun numero, ma solo il cognome del politico, come si può vedere nelle foto da lui caricate sul proprio profilo X (allora Twitter). Si tratta, quindi, di una foto alterata, dato che nell’originale non ci sono numeri.

Conclusioni

Circola un’immagine in cui si vede Salvini sollevare una maglia del Benevento con il suo nome e il numero 71. Il numero 71 nella smorfia napoletana equivale all’«omm’ e mmerda». Tuttavia, la foto è alterata. Nell’originale c’è il cognome del ministro, ma non ci sono numeri.

