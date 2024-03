Jasmin Paris fa la storia: la prima donna a completare la Barkley Marathons, la maratona più estrema al mondo – Il video

La runner britannica Jasmin Paris è diventata la prima donna a completare la maratona più dura al mondo, la temutissima Barkley Marathons nel Tennessee (Usa). Cinque estenuanti giri di 20 miglia attorno al Frozen Head State Park, 59 ore, 58 minuti e 21 secondi di corsa su un limite massimo di 60 ore. Questo è ciò che l’atleta vincitrice è riuscita ad affrontare, portando a casa un risultato storico. Veterinaria e ricercatrice a Edimburgo, ha fatto il suo primo debutto alla gara in questione già nel 2022, completando tre giri. Nella gara dello scorso anno, è riuscita a concludere un quarto giro ma ha sforato il limite di tempo.

Cos’è la Barkley Marathons

La Barkley Marathons è universalmente riconosciuta come una delle ultramaratone più impegnative al mondo. Unica nel suo genere, si estende per oltre 100 miglia e prevede cinque loop da chiudere in un massimo di 60 ore. La sua peculiarità risiede nell’assenza di un percorso definito, aggiungendo così un ulteriore livello di difficoltà per i partecipanti. I concorrenti, infatti, ricevono la mappa del percorso solo il giorno prima della gara e il tracciato, che si snoda all’interno del Frozen Head State Park in Tennessee, cambia ogni anno. Inoltre, il dislivello totale tocca quota 20.000 metri. Da quanto nel 1989 la gara è stata estesa a 100 miglia, solo 20 persone – fa sapere la Bbc – è riuscita portarla a termine. Al termine della gara, Paris era così stremata che è crollata a terra.

