Letizia Moratti si candida alle Europee con Forza Italia: «Capolista? No se ci sarà Tajani»

Letizia Moratti ha annunciato di volersi candidare alle prossime elezioni Europee nelle liste di Forza italia. L’ex sindaca di Milano ed ex ministra ha sciolto le riserve, dopo «una lunga riflessione» che già l’aveva riportata nel partito fondato da Silvio Berlusconi, dopo una breve esperienza nel Terzo polo che l’aveva vista anche candidata alla presidenza della Regione Lombardia. In quel progetto Moratti sembrava crederci, al punto da volerlo rilanciare proprio con una sua candidatura alle Europee. Frantumatosi il Terzo polo, per lei si sono riaperte le porte di Forza Italia dove ora dice di essere al lavoro per la composizione delle liste. Ancora da chiarire se sarà capolista. Eventualità esclusa nel caso in cui si dovesse candidare Antonio Tajani.

