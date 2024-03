L’ucraino del Genoa Malinovskyi contro l’ex compagno russo Miranchuk: «Un buon contribuente del terrorismo russo»

La guerra in corso tra Russia e Ucraina finisce per coinvolgere anche la Serie A e, più in particolare, due suoi giocatori. Tutto nasce quando l’account X dell’Atalanta ricondivide sul proprio profilo un post (ora rimosso) della Federcalcio russa per celebrare il gol segnato dal suo fantasista, Aleksej Miranchuk, nella sfida vinta per 4-0 contro la Serbia. A rispondere al tweet è Ruslan Malinovskyi, centrocampista ucraino del Genoa, che rivolgendosi al suo ex compagno di squadra pubblica alcune immagini dei bombardamenti russi sull’Ucraina e commenta: «Non ti ricorda niente? Forse Kharkiv? Champions League? M?». A quel commento ne fa seguito un altro, in cui Malinovskyi – ceduto lo scorso anno dall’Atalanta al Marsiglia e ora in prestito al Genoa – pubblica altre foto di territori ucraini distrutti dalle bombe e definisce Miranchuk «un buon contribuente del terrorismo russo». I due commenti piccati di Malinovskyi hanno diviso i tifosi dell’Atalanta sui social, tra chi plaude alle sue parole e chi non capisce da dove arrivi l’astio nei confronti dell’ex compagno di squadra.

Foto di copertina: ANSA | Ruslan Malinovskyi allo stadio Luigi Ferraris di Genova

