Massimo Giletti torna in Rai, l’annuncio dell’ad Sergio: «È un bentornato, realizzerà diversi progetti»

La firma sul contratto avverrà in queste ore: lunedì 25 marzo Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai dopo sette anni su La7 a Non è l’Arena. «Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua casa», è l’augurio dell’amministratore delegato di via Mazzini Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi, «siamo molto soddisfatti di di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana». Nella nota diffusa dall’azienda, si legge che con il nuovo contratto Giletti realizzerà diversi progetti editoriali. Il conduttore è stato legato alla tv pubblica per quasi 30 anni, dagli anni Ottanta fino al 2016. A fine febbraio aveva condotto La tv fa 70, il programma per festeggiare il settantesimo anniversario della tv italiana su Rai1. Nelle settimane successive, si erano diffuse le indiscrezioni sul suo ritorno definitivo in Rai, ma come sostituto di Mara Venier a Domenica In. Una ipotesi seccamente negata dall’azienda.

