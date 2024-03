Sondaggi elezioni europee, Meloni si mangia Salvini: «FdI prenderà i voti della Lega»

Il sondaggio di Euromedia Research illustrato oggi da Alessandra Ghisleri su La Stampa dice che Giorgia Meloni sta mangiandosi Matteo Salvini. Nella rilevazione sulle elezioni europee la società di sondaggi ipotizza quattro scenari in base al superamento della soglia del 4% da parte dei vari partiti che concorreranno. Ma segnala anche le percentuali accreditate ai diversi partiti. Fratelli d’Italia arriva al 28%, mentre la Lega è all’8,7%. Forza Italia la segue distanziata da un solo punto percentuale, mentre Noi Moderati è allo 0,7%. Le quattro componenti del centrodestra assieme assommano il 45,1%, in calo rispetto al 2019 dove pesò però l’exploit della Lega, arrivata al 34,3%.

Non c’è dubbio però che si sia verificato un travaso di voti tra la Lega del 2019 e FdI oggi. Ghisleri osserva anche che sulla media di tutti i sondaggi di ogni paese dell’Unione un’alleanza in Europa simile a quella italiana raggiungerebbe i 339 seggi (per avere la maggioranza bisogna superare i 353). Anche il Partito Popolare Europeo (EPP) in somma con l’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S&D) arriverebbero a 315 seggi con un ammanco almeno di 38 deputati. E anche qui senza maggioranza.

