Ecco perché queste copertine di Charlie Hebdo su Brigitte Macron e l’Ucraina sono false

Non è la prima volta che ci occupiamo delle false copertine di Charlie Hebdo. Molte riguardano l’invasione russa in Ucraina, a dimostrazione di come questo tipo di bufala risulti efficace per la propaganda. Solitamente non compaiono nello stesso periodo, ma questa volta pare trovarci di fronte a una piccola eccezione. Stanno circolando due false copertine: la prima riguarda le posizioni di Emmanuel Macron in merito al conflitto in Ucraina, l’altra prosegue l’operazione diffamatoria dove Brigitte Macron viene spacciata per un uomo. Vi spieghiamo, anche questa volta, come verificare queste falsità.

Entrambe le copertine non sono presenti nell’archivio pubblico consultabile nel sito della rivista francese.

Sono state pubblicate dopo la pubblicazione delle vere copertine del 13 e 20 marzo 2024, ma con una numerazione sbagliata.

Analisi

Ecco la come viene condivisa la falsa copertina contro Macron legata all’Ucraina, dove vediamo il leader francese che porta avanti un esercito armato di insetti:

“Solo coloro che vivono bene sotto di lui seguiranno Macron in Ucraina”. Dipinto s’intitola “Macron guida le cimici da letto”.

Qui vediamo come viene condivisa la seconda copertina falsa:

Charlie Hebdo si è unito alla persecuzione della moglie di Macron, che tutti chiamano transgender. In copertina, Brigitte Macron è raffigurata con un pene EVIDENTEMENTE eretto sotto il vestito, e la guerriera pazza Macron grida: “Lei non è transgender! È pur sempre un uomo!

Le copertine non sono presenti nel sito ufficiale

La prima e semplice operazione di verifica è quella di andare a controllare la loro esistenza nel sito ufficiale di Charlie Hebdo. Infatti, entrambe non sono presenti nella sezione dedicata alle copertine:

L’ultima copertina mostra il volto di Vladimir Putin e Marine Le Pen, e riguarda l’edizione numero 1652 del 20 marzo 2024.

Alcuni dettagli delle false copertine

La data della falsa copertina con Brigitte Macron riporta la data di pubblicazione 13 marzo 2024 e il numero di edizione 1652. Esiste un’edizione della rivista satirica francese con quella data, ma è totalmente diversa e con il numero di pubblicazione 1651.

Il vero numero 1652 è uscito il 20 marzo 2024 e riporta Vladimir Putin con Marine Le Pen. La copertina falsa con Macron e gli insetti riporta il numero 1653 che non è ancora uscito, ma riporta la stessa data di pubblicazione del 1652. Ciò evidenzia che entrambe le copertine false sono state realizzate dopo la pubblicazione di quelle vere.

Conclusioni

Entrambe le copertine di Charlie Hebdo contro Marcon, collegate alle false notizie sul sesso di Brigitte e l’Ucraina, sono del tutto false.

