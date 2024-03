Il blackout totale, il Mayday, l’impatto della nave Dali: cos’è successo nel crollo del ponte di Baltimora

Prima di colpire il Francis Scott Key Bridge di Baltimora l’equipaggio della nave cargo Dali si è accorto di un malfunzionamento dei motori. E ha avvertito lanciando un Mayday. La nave cargo ha inviato l’allarme dando così il tempo ai funzionari di fermare il traffico e tentare l’evacuazione. Intanto la Guardia Costiera americana fa sapere che sono presumibilmente morti i sei operai dispersi nel crollo. E annuncia la sospensione delle ricerche di sopravvissuti. I sei dispersi erano impegnati in lavori di riparazione. Tra loro figurano cittadini di origine guatemalteca e messicana. Gli inquirenti stanno anche esaminando i tredici container danneggiati – alcuni contenenti materiali potenzialmente pericolosi – che erano a bordo della nave.

Mayday

Tra i container danneggiati, «alcuni con contenuti che riguardano i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e/o materiali pericolosi (HAZMAT)» vengono esaminati da una squadra d’élite della Guardia costiera, secondo una nota della Federal Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Mentre l’indagine del National Transportation Safety Board, che dovrà stabilire la dinamica che ha portato la Dali a scontrarsi col ponte toccherà probabilmente anche le condizioni di affaticamento dell’equipaggio della nave. Grace Ocean possiede 55 navi, secondo Equasis, un database pubblico di informazioni sulle navi. Dali aveva a bordo 22 membri dell’equipaggio dall’India, secondo una dichiarazione di Grace Ocean e Synergy Marine. Nessuno è rimasto ferito. L’associazione dei comandanti Usa fa intanto sapere che la nave è andata in blackout totale prima dell’impatto con il ponte.

Blackout totale

Il pilota ha fatto «tutto quello che poteva fare» per rallentare la nave e impedirle di andare alla deriva verso il ponte, ha spiegato Clay Diamond, direttore esecutivo e consigliere generale dell’American Pilots Association. «Pochi minuti prima dello schianto, si è verificato un blackout totale, il che significa che la nave ha perso la potenza del motore e l’energia elettrica», ha detto alla Cnn. Jeffrey Pritzker, vicepresidente esecutivo di Brawner Builders, ha detto che un altro operaio è ricoverato in ospedale. Un loro collega ha raccontato che gli operai erano in pausa al momento del crollo e alcuni erano seduti all’interno dei loro camion.

20 secondi

Il ponte di Baltimora è crollato in 20 secondi dopo che uno dei suoi piloni centrali è stato urtato dalla nave porta container, in probabile avaria mentre usciva dal porto. Le immagini mostrano la struttura bianca in acciaio afflosciarsi e collassare sopra il cargo e la sua montagna di contenitori colorati. Le autorità hanno escluso l’ipotesi di un attentato terroristico. «Dai primi accertamenti risulta un terribile incidente, non ci sono indicazioni di atti intenzionali», ha confermato Joe Biden parlando in diretta tv dalla Casa Bianca. Secondo le autorità del Maryland la nave ha avuto un problema di alimentazioni. Nelle immagini si vede il cargo che emette una colonna di fumo scuro prima dell’impatto. La perdita di corrente si è verificata per 60 secondo all’1.24 (ora locale). Subito dopo le luci si sono spente.

La nave Dali

La Dali ha urtato il ponte all’1.28, mezz’ora circa dopo aver lasciato il porto di Baltimora. Il ponte è crollato quattro secondi dopo. Il cargo, con la bandiera di Singapore e diretto in Sri Lanka, è di proprietà della Grace Ocean Pte Ltd., mentre il Synergy Marine Group è il gestore, che a sua volta l’aveva affittato dal colosso delle spedizioni danesi Maersk.

Foto copertina da: Reuters

Leggi anche: