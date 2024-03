Marta Fascina si è fidanzata: lo scoop di Dagospia sull’ex fidanzata di Silvio Berlusconi

Secondo il sito il cuore della «fu vedova inconsolabile» non apparterrebbe a un politico, né un personaggio pubblico

«Arcore mormora, Milano conferma: Marta Fascina si è fidanzata!». A rivelarlo è il sito Dagospia. L’ultima compagna di Silvio Berlusconi, che dal Cav ha ricevuto un’eredità da 100 milioni sarebbe legata a un nuovo amore. «A rubare il cuore della fu vedova inconsolabile di Silvio Berlusconi non sarebbe un politico, né un personaggio pubblico. La famiglia Berlusconi avrebbe persino preso un appartamento a Milano per lei e il suo nuovo amore. Si vocifera che in questi giorni si stia lavorando all’arredamento della nuova magione», spiega il sito lanciando l’indiscrezione sulla deputata di Forza Italia.

