Il pronostico di Ornella Vanoni: «Secondo me muoio sul palco»

La cantante Ornella Vanoni ha 89 anni e il suo ultimo album Calma rivoluzionaria è datato 2023. E oggi in un’intervista a Repubblica arrischia un pronostico: «Secondo me muoio sul palco». Interviene da tempo da Fabio Fazio sul Nove: «La mia domenica è cambiata esco alle nove di sera, torno alle undici e mezza. Dico quello che penso, mi diverto». E dice che non si sente una diva: «Non sto scherzando, non voglio fare l’umile, ho sempre tanti dubbi su di me. Quando ero più giovane ero una tragedia, prima di cantare avevo un’ansia; bevevo un whisky e un caffè, me l’aveva consigliato un medico, combinazione ottima».

Il toy boy

Anche lei non rinuncia a dare le pagelle ai colleghi: «Emma ha una bella vocalità, riconoscibile, Elodie sta crescendo ma deve trovare una bella canzone; allora farebbe veramente un salto. È talmente bella, grande presenza». E spiega che «non sono stata libera per anni. Mi hanno mandato in collegio, tornavo solo in estate. Ero ubbidente, mai pensato di scappare dalla finestra, mai tentato la fuga. Poi ho incontrato Strehler e mi sono liberata della borghesia ma ero comunque — diciamo così — gestita da un uomo che mi amava ed era un genio. Ho imparato di più assistendo alle sue prove che studiando». E dice che «la libertà ha un prezzo altissimo, oggi mi piacerebbe avere qualcuno. Ma avrei accanto un vecchio scamuffo, allora no, e a me il toy boy non interessa. Restiamo sole io e la cagnolina Ondina».

I 90 anni

I 90 anni che compirà a settembre, dice, sono «solo una rottura: se non hai una magagna qua, ne sbuca un’altra là. Dire che la vecchiaia è bella è un’eresia, però può essere vissuta bene, se riesci a fare delle cose». Parla anche di politica: «In questo momento non mi pare che la sinistra abbia delle idee, è come se si dovesse riprendere dal coma. E la destra ne approfitta. La sinistra ce l’ha messa tutta perché vincesse la destra, si sono applicati. Poi hanno tirato fuori una ragazza, la Schlein: siamo sicuri che fosse quella giusta? Meloni ha saputo imporsi. Purtroppo la rovina il contorno». Ma quello che le incute davvero timore è «se vince Trump. Trovo ignobile quello che ha fatto, l’attacco al Senato. Quell’uomo mi fa paura».

