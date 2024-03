Alessandro Michele nuovo direttore creativo di Valentino, la svolta della maison dopo l’addio di Piccioli

«È un onore incredibile». Dopo un anno e mezzo dall’addio – nel novembre 2022 – a Gucci, è lo stesso Alessandro Michele ad annunciare il suo nuovo impiego. A partire dal prossimo 2 aprile, sarà il nuovo direttore creativo di Valentino. «Provo un’immensa gioia e avverto un’enorme responsabilità alla prospettiva di entrare a far parte di una maison de couture che ha la parola “bellezza” scolpita su una storia collettiva in cui si fondono peculiare eleganza, raffinatezza e grazia estrema», dichiara oggi, 28 marzo. Per vedere le sue prime creazioni con la griffe romana, invece, bisognerà aspettare le passerelle dell’edizione di settembre 2024 della Paris Fashion Week – scrive Vogue -, dove Valentino verrà mostrata la collezione primavera estate 2025. Come annunciato da diverse indiscrezioni, Michele è stato scelto come sostituto dello stilista Pierpaolo Piccioli, che ha lasciato la maison la scorsa settimana.

Continua Michele, sempre a Vogue: «Sono alla ricerca delle parole adatte per esprimere la mia gioia, per comunicare ciò che sento veramente, i sorrisi che salgono dal cuore, la gioiosa gratitudine che illumina gli occhi, quel momento prezioso in cui il destino e la bellezza si incontrano. La gioia, però, è una cosa così viva che ho paura di ferirla se oso pronunciare il suo nome». Nella sua nuova avventura, lo stilista rincontrerà l’amministratore delegato di Valentino, Jacopo Venturini: i due avevano lavorato insieme a Gucci. Venturini si dice «molto contento ed emozionato all’idea di tornare a collaborare con Alessandro dopo anni di lavoro insieme. Il suo talento, la sua creatività, la sua profonda intelligenza, sempre legata a una meravigliosa leggerezza, scriveranno un altro capitolo della maison Valentino». A Michele sono attribuite molte delle fortune recenti di Gucci, che è passata da un fatturato di 3,5 miliardi di euro nel 2014 a uno 9,73 miliardi nel 2022.

Leggi anche: