Agrigento, incendio all’interno dell’ospedale di Ribera: morto un paziente – Il video

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme dell’incendio divampato oggi, venerdì 29 marzo, all’interno dell’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera, in provincia di Agrigento. All’interno del reparto di Medicina, dichiarata inagibile, erano presenti 5 pazienti: quattro sono stati trasferiti in un’altra ala della struttura sanitaria. Per il quinto, un romeno di 53 anni residente a Canicattì, rimasto intrappolato all’interno del nosocomio, non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo, ricoverato nella tarda mattinata di ieri, nel reparto interessato dalle fiamme. Stando alle informazioni dei media locali, non ci sono feriti o intossicati. A coordinare le operazioni di soccorso è stata la sala operativa della questura di Agrigento, coordinata dal vice questore Francesco Sammartino. A Ribera è, inoltre, presente il dirigente del commissariato di Sciacca, il vice questore Cesare Castelli.

