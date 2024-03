Milano, rider investe una bambina di 6 anni e scappa: al setaccio i filmati delle telecamere di sicurezza

Un rider, specializzato nelle consegne del cibo in bicicletta, ha investito oggi a Milano una bambina di 6 anni. L’incidente si è verificato attorno alle 13.30 di oggi in via Morosini, traversa di corso XXII Marzo, zona Est del capoluogo lombardo. La bambina, figlia di una coppia di turisti stranieri, stava visitando la città insieme ai genitori, quando all’improvviso è stata investita dalla bicicletta del rider. L’uomo è poi fuggito senza prestare soccorso, mentre la piccola è stata trasportata al pronto soccorso della clinica pediatrica De Marchi, dove è stata visitata in codice verde. I vigili stanno ora cercando di individuare il rider passando al setaccio i filmati delle telecamere di sicurezza. Se la dinamica dovesse essere confermata, l’uomo alla guida della bicicletta potrebbe dover rispondere del reato di omissione di soccorso.

