Si sente male allo stadio, si ferma Spezia-Ascoli: massaggio cardiaco sugli spalti. Poi la dedica al tifoso

Per quasi mezz’ora non si è giocato in Spezia-Ascoli in serie B, dopo che un tifoso ligure ha avuto un malore sugli spalti. L’arbitro Sozza ha fermato il gioco quando ormai alla fine della partita manca solo un minuto per il 90′. Allo stadio Alberto Picco i giocatori sono rimasti in apprensione e con loro i tifosi che hanno seguito le operazioni di soccorso. All’uomo che si è sentito male è stato applicato un massaggio cardiaco grazie a cui è stato stabilizzato. A quel punto, quando ormai erano le 17.15, sugli spalti è arrivata la barella e l’uomo è stato portato via in ambulanza per accertamenti.

Lo Spezia a partita conclusa ha dedicato la vittoria per 2-1 contro i marchigiani al «tifoso aquilotto vittima di un malore durante la partita. Siamo tutti con te». Nel frattempo anche i 700 tifosi arrivati da Ascoli avevano ritirato gli striscioni. Un gesto accompagnato dall’applauso dell’intero stadio. Sospiro di sollievo alla fine per i liguri, con tre punti importanti in chiave salvezza, che di certo avranno fatto piacere anche al malcapitato tifoso vittima del malore.

