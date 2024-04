Taiwan, terremoto a Hualien City di magnitudo 7.2: edifici crollati e allerta Tsunami – Il video

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.2 è stata registrata a Taiwan. Il sisma è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 km. A certificarlo l’Istituto geofisico statunitense Usgs. È arrivata anche l’allerta tsunami. Una seconda scossa di magnitudo 6.4 è stata registrata in mare, a 11 km a nord-est di Hualien City, ad una profondità di 11,8 km. Il bilancio provvisorio è di un morto e 50 feriti. Secondo i media alcuni edifici sono crollati e ci sono persone intrappolate sotto le macerie. In totale le scosse sono state sette, di cui quattro in mare. L’agenzia meteorologica giapponese ha reso noto che uno tsunami provocato dal violento terremoto a Taiwan ha raggiunto le isole di Yonaguni e Ishigaki, nella prefettura di Okinawa.

I crolli

Avvertendo inoltre della possibilità di tsunami più grandi, con onde alte fino a 3 metri. A Hualien City alcuni edifici sono crollati. Un’emittente locale ha pubblicato l’immagine di un palazzo residenziale di cinque piani danneggiato. Il primo piano è crollato. Il resto è inclinato con un angolo di 45 gradi. Non ci sono per il momento notizie di feriti o vittime. Il servizio ferroviario è stato sospeso in tutta l’isola di 23 milioni di abitanti, così come la metropolitana. Nella capitale però la situazione è tornata rapidamente alla normalità e le scuole sono aperte. In questo filmato tratto da una webcam si vede la scossa di terremoto sullo skyline della città.

Si tratta del terremoto più forte mai registrato negli ultimi 25 anni. Il sisma, che ha interrotto la corrente elettrica in diverse parti della capitale Taipei, si è verificato alle 07:58 (23:58 GMT) a una profondità di 15,5 km (9,6 miglia) appena al largo della costa orientale di Taiwan. Il terremoto è stato avvertito a Shanghai, ha detto un testimone alla Reuters. I media statali cinesi hanno riferito che è stato avvertito anche a Fuzhou, Xiamen, Quanzhou e Ningde nella provincia cinese del Fujian.

Lo tsunami

L’agenzia di stampa ufficiale di Taiwan ha affermato che il sisma è stato il più grande che abbia colpito l’isola dal 1999, quando una scossa di magnitudo 7,6 uccise circa 2.400 persone e distrusse o danneggiò 50 mila edifici. L’agenzia meteorologica giapponese ha detto che diverse piccole onde di tsunami hanno raggiunto parti della prefettura meridionale di Okinawa.

Anche l’Agenzia sismologica delle Filippine ha emesso un avvertimento per i residenti nelle zone costiere di diverse province, esortandoli a evacuare. L’amministrazione meteorologica di Taiwan ha affermato che il terremoto ha registrato un’intensità più alta del sesto grado nella contea di Hualien, su una scala di intensità 1-7. In questi casi i muri di cemento non rinforzati crollano.

